NoCist – remediu eficient pentru protectia tractului urinar

Infectia tractului urinar este una dintre cele mai frecvente infectii bacteriene la adulti, care se dezvolta in tractul urinar inferior sau superior. Mai mult de 50% dintre femei vor avea un episod de-a lungul vietii. Pana la 15% dintre femei dezvolta infectii in fiecare an si cel putin 25% dintre ele vor avea una sau mai multe recurente. La femeile active sexual, incidenta cistitei este estimata la 0,5 pana la 0,7 episoade per persoana / an. Urina contine fluide, saruri si deseuri, dar este sterila (fara bacterii, virusi si alte organisme care cauzeaza boli). Infectiile apar atunci cand bacteriile vin dintr-o alta sursa. E. coli (apare in 80-95%din cazuri) traieste in mod normal si inofensiv in tractul intestinal uman, dar poate ...