Noi acțiuni de dezinsecție și deratizare

Primăria Cluj-Napoca va efectua, în perioada 3-31 octombrie 2018, o nouă acţiune de dezinsecţie pe domeniul public și privat. Aceasta se va desfăşura între orele 21.00 - 06.00. În cazul condiţiilor meteorologice nefavorabile, durata prevazută se va decala și/sau prelungi. Produsele folosite în acțiunea de dezinsecție sunt K-OTHRINE PROFI EC 250 substanță pentru combaterea adulților, inclusiv a speciei Aedes Albopictus, responsabilă pentru răspândirea virusului Zika și BIOPREN 50 LML – produs insecticid special conceput pentru combaterea țânțarilor aflați în stadiul de larvă. Produsele sunt avizate de Ministerul Sănătății – Comisia Natională a Produselor Biocide, fac parte din grupele Xn respectiv Xi de toxicitate și se regasesc in Registrul Național al produselor biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană. În caz de ingerare accidentală, se aplică tratament simptomatic la Spitalul de Urgență Cluj. Din punct de vedere al eficienţei aplicării măsurilor de combatere şi eliminare a unor potenţiale focare de infecţie, actiunile de dezinsecţie trebuie tratate în mod unitar atât pe domeniul public cât şi privat, spații deschise ale persoanelor fizice și juridice la nivelul localităţii, pentru evitarea unor reinfestări sau apariţii a unor noi zone contaminate, motiv pentru care se recomandă tuturor cetăţenilor, asociaţiilor de locatari/proprietari, agenţilor economici şi instituţiilor de pe raza municipiului Cluj-Napoca să efectueze tratamente de dezinsecţie în subsoluri, casa scării de la blocuri, depozite de anvelope uzate etc în această perioadă. De asemenea, în perioada 8– 15 octombrie 2018, Primăria Cluj-Napoca va efectua o acţiune de deratizare pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Acţiunea se va desfăşura între orele 8.00 şi 16.00. În cazul în care nu va fi posibilă desfăşurarea acţiunii de deratizare din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, durata acesteia se va decala. Deratizarea va fi efectuată cu produsele BRODIFACOUM și/sau BROMODIALONE – special concepute pentru combaterea rozătoarelor. Acesta este avizat de Ministerul Sanatatii, Comisia Nationala a Produselor Biocide, face parte din grupele Xi si Xn de toxicitate si se regasesc in Registrul National al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umana. În caz de ingerare accidentală, antidotul este Vit. K 1 şi se găseşte la Spitalul de Urgente Cluj. Pentru eficienţă, activitatea de deratizare trebuie tratată în mod unitar, atât pe domeniul public, cât şi privat la nivelul localităţii, motiv pentru care facem un apel cetăţenilor, asociaţiilor de locatari/proprietari, agenţilor economici şi instituţiilor de pe raza municipiului să efectueze deratizarea pe proprietăţi, clădiri, în subsolul blocurilor, odată cu acţiunea de pe domeniul public a Primăriei Cluj-Napoca. Deratizarea reprezintă un complex de măsuri aplicate de toţi factorii interesaţi pentru reducerea substanţială a populaţiei de şoareci şi şobolani şi menţinerii acestora la un nivel numeric redus. Combaterea rozătoarelor are un rol deosebit de important, deoarece acestea constituie un pericol permanent de îmbolnăvire (boli bacteriene, virotice şi parazitare), atât a populaţiei cât şi a animalelor, precum şi pierderi economice (poluare, distrugere materială etc.) Legislaţia în vigoare stipulează în mod clar importanţa şi periodicitatea lucrărilor de deratizare, precum şi consecinţele neefectuării acestora. Aceste acțiuni se desfăşoară în conformitate cu prevederile legale: Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor (republicată); Ordinul nr. 119 din 2014 pentru aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei; Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție din municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin HCL nr. 350/2015. Activitățile sunt realizate de firma S.C. CORAL IMPEX S.R.L., conform contractului de delegare a gestiunii serviciului de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie încheiat cu municipiul Cluj-Napoca.

