Noi bombardamente in Siria: cel putin 25 de civili morti si 200 de raniti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Observatorul Sirian al Drepturilor Omului anunta cel putin 25 de civili, inclusiv trei copii, care au fost ucisi si alti circa 200 care au fost raniti in ultimele treizeci si sase de ore in bombardamente care au avut loc in enclava siriana rebela Ghouta Orientala, tinta unei ofensive a regimului. Lovituri aeriene, imputate de catre OSDO regimului si aliatului sau rus, dar si tiruri de artilerie au vizat mai multe localitati ale ultimului fief rebel de la portile Damascului, unde ofensiva regimului a ucis peste 1.200 de civili in decurs de aproape o luna. Potrivit OSDO, mai multe persoane au fost evacuate miercuri din Ghouta Orientala pentru a doua zi consecutiv. Este vorba de 25 de civili care au fost evacuati astazi. Agentia ...