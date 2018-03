Noi CRITICI DURE pentru ministrul Justitiei: Sindicatele IL CONTRAZIC pe Tudorel Toader pe despagubirile pentru detinuti

Ministrul Tudorel Toader îşi atrage noi critici dure, după decizia de a despăgubi deţinuţii care au fost încarceraţi în condiţii improprii. Sindicatul Național al Lucrătorilor de Penitenciare susţine că motivaţia ministrului este falsă, România nefiind obligată să ia astfel de măsuri din cauza deciziilor adoptate la nivel european. În acest sens, reprezentanţii sindicatului au publicat şi mai multe decizii recente ale Comitetul de miniştri, organism decizional al Consiliului Europei.

"Tudorel Toader dribleaza contextul real, in mesajele si declaratiile publice, afirmand ca Romania trebuie sa plateasca compensatii in bani detinutilor pentru ca asa reiese din deciziile adoptate la nivel european. Absolut fals! CEDO nu a trasat o astfel de masura in hotararea-pilot, iar Comitetul de ministri, ca organism decizional al Consiliului Europei, recent intrunit (13-15 martie 2018) doar ia act si saluta decizia Romaniei de a se autoamenda.", se arată într-un articol postat pe site-ul SNLP.

În susţinerea afirmaţiilor lor, reprezentanţii SNLP au publicat şi soluţiile propuse de Comitetul de miniştri, măsuri care, susţin ei, contrazic explicaţiile ministrului Justiţiei.

"Textele evidentiate de noi mai jos sunt lipsite de orice echivoc, chiar brutal de clare si devoaleaza minciuna! Comitetul de ministri ia act de solutiile propuse de Romania si incurajeaza activitatea legislativa in curs de desfasurare privind aplicarea voluntara a premiilor pecuniare (despagubiri financiare). Ce mai ramane neclar dupa ce citim cu ochii nostri hotararile organismului decizional al Consiliului Europei?", mai susţin cei de la SNLP.

