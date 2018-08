Noi declaratii. Avocatul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii cu placutele anti PSD: Nicio proba la dosar nu indica o culpa a clientului

Avocatul lui Razvan Stefanescu, soferul masinii M...PSD, a precizat, pentru MEDIAFAX, ca nicio proba din dosarul penal deschis pe numele clientului sau nu arata vreo culpa a lui, acestia asteptand, in prezent, raspuns de la autoritatile suedeze privind retragerea placutelor.

„Pentru ca la dosar am depus acte pentru celeritate speram sa avem in cel mai scurt timp (o solutie, n.r.) in aceasta cauza. Niciuna din probe nu indica, nu exista nicio culpa a clientului. Asteptam clarificari de la partea suedeza cu privire la decizia de retragere a placutelor de inmatriculare”, a declarat, pentru MEDIAFAX, avocatul lui Razvan Stefanescu, Ioana Mates.

Si soferul masinii inmatriculate cu M...PSD, Razvan Stefanescu, a precizat ca isi doreste ca dosarul sa fie clasat.

„Eu asta imi doresc (clasarea dosarului, n.r.), dar nu stiu ce sa spun. De la inceput mi-am dorit sa-mi iau permisul inapoi. Nu m-am mai intalnit cu o situatie de genul acesta, nu am mai fost niciodata la politie. Chiar nu mi dau seama ce se va intampla”, a spus, pentru MEDIAFAX, Razvan Stefanescu.

Agentia suedeza a Transporturilor a decis anularea, incepand din 1 august, a numarului de inmatriculare personalizat al vehiculului depistat in Romania care continea un mesaj obscen la adresa Partidului Social-Democrat (PSD), se arata intr-un raspuns transmis agentiei MEDIAFAX.

"Agentia suedeza a Transporturilor aproba numere de inmatriculare personalizate pentru utilizarea pe teritoriul Suediei. Numerele de inmatriculare personalizate sunt permise si in strainatate, cu conditia sa nu intre in contradictie cu legislatia locala. In momentul aprobarii numerelor de inmatriculare personalizate, luam in considerare diverse criterii. Unul dintre criterii este sa analizam combinatia de litere sau cifre si daca acestea sunt percepute ca fiind ofensatoare. In acest caz, nu aprobam emiterea numarului de inmatriculare. Cu toate acestea, nu putem sti in avans semnificatia oricarei combinatii posibile in toate limbile straine. Cuvinte care in anumite limbi nu sunt ofensatoare pot fi ofensatoare in alte limbi. Daca Agentiei suedeze pentru Transporturi i se aduce la cunostinta ca un anumit numar de inmatriculare este ofensator, acesta este retras", a transmis institutia intr-un raspuns la o solicitare a agentiei de presa MEDIAFAX.

"In acest caz specific, cand ne-a fost adus in atentie ca numarul de inmatriculare este ofensator, am decis anularea acestuia. Decizia a fost luata pe 25 iulie, iar numarul de inmatriculare isi inceteaza valabilitatea din 1 august", precizeaza Agentia suedeza a Transporturilor.

Razvan Stefanescu, in varsta de 45 de ani, a intrat in Romania pe data de 17 iulie, prin Vama Nadlac, cu o masina cu numere de inmatriculare continand un mesaj obscen la adresa PSD. Mesajul a devenit in scurt timp viral, iar barbatul s-a plimbat in intreaga tara. Timp de zece zile, barbatul a fost oprit in trafic de patru ori de Politie, in judetele Olt, Hunedoara si Dolj. Abia ultima data, luni dimineata, politistii l-au oprit in Capitala si i-au retinut placutele de inmatriculare si permisul. Motivul: romanul nu avea dreptul sa circule cu acele numerele preferentiale, obtinute in Suedia, pe teritoriul Romaniei. Totusi a fost nevoie de doua saptamani pentru ca Politia sa stabileasca acest lucru, perioada in care oficialii de la Bucuresti au corespondat cu autoritatile suedeze.

Politia Rutiera a anuntat ca masina cu placute M...PSD a fost oprita de patru ori in trafic de Politie, incepand cu data de 17 iulie, atunci cand a intrat in tara pe la Vama Nadlac, dar abia acum autoritatile au avut toate raspunsurile din partea autoritatilor suedeze.

Potrivit Politiei Rutiere, masina a fost oprita in trafic in ultimele doua saptamani pe raza a trei judete Hunedoara, Dolj, Olt si apoi in Capitala.

"In momentul in care a intrat in tara (n.r.: 17 iulie 2018) indeplinea conditiile.Ulterior, verificarile le-am facut noi. Este o situatie inedita", a declarat sef director adjunct al Directiei Rutiere din Cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, Marian Badea.

Brigada Rutiera transmite ca a fost intocmit dosar penal pe numele lui Razvan Stefanescu, romanul care conduce masina M...E PSD, pe motiv ca automobilul nu are drept de circulatie in tara cu acele placute, iar Biroul Interpol Stockholm a anuntat ca numerele sunt valabile doar pe teritoriul Suediei.

Pe de alta parte, romanul, care a ramas luni fara permis si placute, sustine ca a mai fost oprit de patru ori de Politie, dar a fost lasat sa plece fara probleme. Omul catalogheaza gestul ca fiind hartuire.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.