Noi declaratii in cazul crimei din Botosani! Bogdan Ionel a dezvaluit identitatea persoanei care i-a curmat viata Petronelei

Vineri, 18 mai 2018, Bogdan Ionel, tanarul de 16 ani care este cercetat pentru ca ar fi omorat-o pe Petronela Mihalachi, a iesit din arestul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani. Bogdan Ionel a fost dus in fata instantei de judecata cu propunere de prelungire a mandatului de arestare preventiva care urmeaza sa expire saptamana viitoare. Magistratii si-au insusit cererea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani si au decis ca tanarul care este cercetat pentru omor calificat nu poate fi eliberat din arest. Intre timp, procurorul de caz care instrumenteaza acest dosar are in lucru una dintre cele mai complexe si laborioase anchete din cariera lui. In primul rand pentru ca presupusul faptas este minor, ...