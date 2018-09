Noi descoperiri ale cercetatorilor in cazul atacurilor din 11 septembrie

11 septembrie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Au fost identificate mai multe victime ale atacurilor din 11 septembrie 2001 de la New York, prin progrese in analiza ADN-ului. Insa, aceasta consolare este minora pentru familiile care au rude ale caror ramasite pamantesti s-ar putea sa fi fost ingropate intr-o groapa de deseuri din Staten Island. In urma atacurilor de la World Trade Center, numarul victimelor confirmate oficial este de 2.753, intre care se afla si cei disparuti si presupusi morti. Doar 1.642 dintre victime, sau aproximativ 60%, au fost identificate. Biroul de Examinare Medicala din New York a lucrat timp de 17 ani pentru a identifica ramasitele a 1.100 de victime, utilizand tehnici tehnici de extragere a ADN-ului pentru a identifica ...