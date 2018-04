Noi detalii despre boala care i-a curmat viata Ionelei Prodan. Ce s-a intamplat in ultima luna din viata cantaretei cu Anamaria

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ionela Prodan a murit la varsta de 70 de ani din cauza unei afectiuni necrutatoare. Saptamana trecuta, ea a fost inmormantata la Cimitirul Bellu si a fost condusa pe ultimul drum de o multime impresionanta. In legatura cu boala ei, cancerul pancreatic, au inceput sa apara tot mai multe detalii. Surse din anturajul Anamariei Prodanau povestit pentru revista Viva! ce s-a intamplat in ultima luna din viata cantaretei de muzica populara. „In ultima luna, Anamaria a stat non-stop la spital, iar in ultimele trei zile nu a plecat decat sa ia mancare. A simtit ca se apropie sfarsitul… Daca pleca de linga ea, doamna Ionela intra in panica si o suna imediat de multe ori. A plecat pe lumea cealalta fara sa stie ce boala are ...