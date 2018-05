Noi detalii despre cum s-a sinucis Avicii! Dj-ul si-a taiat venele cu cioburile unui pahar

Noi detalii cutremuratoare ies la iveala despre sinuciderea lui Avicii. Moartea celebrului DJ a indoliat o lume intreaga. Familia lui a dezvaluit ca artistul si-a luat viata si ca suferea de depresie si anxietate. Avicii a fost gasit mort pe 20 aprilie, in Oman, la varsta de 28 de ani.

Dj-ul suedez Avicii si-a taiat venele si a murit din cauza pierderii masive de sange. Mai multe surse din interiorul familiei artistului au precizat ca Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, s-ar fi sinucis cauzandu-si taieturi cu un ciob de sticla, care a dus la pierderi semnificative de sange. Avicii ar fi spart un pahar si a folosit cioburile, in timp ce altii sustin ca este vorba de cioburile unei sticle de vin, conform TMZ.

Mesajul familiei lui Avicii

„Dragul nostru Tim a fost un cautator, un suflet artistic fragil, care purta raspunsuri la mari intrebari existentiale. Un perfectionist supraperformant care a calatorit si a muncit din greu intr-un ritm care l-a condus la un stres extrem”, scrie familia in scrisoarea sfasietoare dupa disparitia Dj-ul de doar 28 de ani. Cand a oprit turneul, a vrut sa gaseasca un echilibru in viata, pentru a se simti bine si a putea sa faca ceea ce iubeste cel mai mult – muzica”. S-a luptat cu adevarat cu gandurile despre semnificatie, viata, fericire. Acum nu mai putea continua. El voia pacea. Tim nu a fost facut pentru masinaria la care a ajuns. Era un tip sensibil care si-a iubit fanii, dar a evitat lumina reflectoarelor”, se arata in declaratie. Tim, vei fi iubit si ne vei lipsi. Te vom purta mereu in amintirea noastra pentru ceea ce ai fost si ai facut pentru muzica. Te iubim, familia”, a fost scrisoarea pe care familia lui Avicii a dat-o presei.

