Noi detalii despre Game of Thrones: ultimul sezon se va incheia cu un documentar

Foarte multi sunt curiosi in legatura cu finalul ultimului sezon din Game of Thrones, dar daca vrei sa intelegi mai bine particularitati de productie, acest anunt te va incanta. Printr-un anunt oficial, cei de la HBO au confirmat ca ultimul sezon al indragitului serial Urzeala Tronurilor se va incheia de fapt cu un documentar. Lung metrajul cu pricina va ajunge la TV in saptamana de dupa ultimul episod al sezonului opt. In contextul in care vom avea parte de doar sase episoade pana sa vedem finalul povestii lui George R.R. Martin, e imbucurator faptul ca un documentar te va ajuta sa-ti iei adio de la personajele tale preferate. Game of Thrones sau Urzeala Tronurilor este cel mai popular serial din ...