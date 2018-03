Noi detalii despre moartea fulgeratoare a artistei Cristina Fulgusin Mateias. "A refuzat sa mearga la medic"

Cristina

Vestea ca artista de muzica populara Cristina Fulgusin Mateias a incetat din viata i-a ingrozit pe toti cei care au cunoscut-o. Una dintre cele mai afectate persoane este Silvana Riciu, care i-a fost o buna prietena si colega artistei.

Silvana Riciu a vorbit la "Antena Stars" despre problemele cu care s-a confruntat artista si spune ca o raceala foarte puternica a fost principala cauza, dar care s-a complicat cel mai probabil si din cauza altor probleme cu inima pe care artista le avea.

"Nu stiam ca este atat de bolnava sa ajunga intr-un astfel de punct. Da, am intrebat-o aseara pe fata ei daca a murit de la o raceala. A refuzat sa mearga la medic. A luat-o salvarea duminica si din pacate nu s-a mai putut face nimic pentru ea, un aparut complicatii. Au vrut sa o transfere la Targu Jiu sau la Bucuresti, insa un bolnav daca nu are o stare stabila nu poate fi transportat nicaieri. A ramas la spital, unde a fost ingrijita bine. Poate a fost o complicatie cauzata de raceala sau de gripa, stiu ca avea problemel la inima, avea niste dispozitive montate", a spus Silvana Riciu la "Antena Stars"

Noua ani fara Ion Dolanescu. Ionut si Dragos se bat in parastase

Celebrul solist de muzica populara a incetat din viata pe 19 martie 2009. A lasat in urma o avere de un milion de euro, care consta in case, terenuri si drepturi de autor si, pentru care baietii lui, Ionut si Dragos, s-au batut prin tribunale pana anul trecut. Ei nu s-au mai intalnit din ziua inmormantarii si nici la acest parastas nu vor fi fata-n fata.

La noua ani de la decesul marelui artist, duhovnicul lui Ion Dolanescu, parintele Emil Caramizaru, a pregatit o pomana, cu mancare de post si coliva, la Biserica ”Gheorghe Nou”, din Capitala, dar si o slujba, la care sunt asteptati sambata, 17 martie, toti cei care l-au iubit. Desi sunt la mii de kilometri distanta de Bucuresti, caci Ionut locuieste, alaturi de sotie si de cei trei copii ai lor, in America, iar Dragos este stabilit in Costa Rica, ambii baieti ai lui Dolanescu vor imparti mancare si haine: ”Voi da de pomana, ca in fiecare an, covrigi si mancare de post, dar si coliva si fructe, voi face o masa la care voi chema mai multi prieteni”, ne-a spus Dragos Dolanescu, care in urma cu o luna a fost ales deputat in Costa Rica.

