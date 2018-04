Noi detalii despre starea Ionelei! O asistenta de la Elias a vorbit: „Ionela Prodan nu mai este…”

ionela2

Ionela Prodan, una din cele mai cunoscute artiste de muzica populara din Romania, se afla in stare extrem de grava. O asistenta din spitalul ELIAS ne spune care este de fapt starea ei reala de sanatate.

Conform unei asistente care se ocupa de cazul Ionelei Prodan, indragita vedeta de muzica populara este in faza terminala, sansele ei de supravietuire fiind de 1%.

„In momentul in care a fost adusa la spitalul nostru, Ionela Prodan era in stare foarte grava. Medicii spitalului au facut tot ce au putut. Cu totii am depus toate eforturile sa reusim sa o stabilizam, insa din pacate corpul doamnei Prodan nu mai reactioneaza.”, a declarat asistenta de la Elias pentru Huff.ro.

Aparatele o tin in viata

„In aceasta dimineata am prezentat din nou familiei detalii despre cazul doamnei Prodan. Din pacate corpul doamnei Ionela Prodan nu mai este capabil sa lupte cu multitudinele de afectiuni si nu reactioneaza la tratament. In acest moment doamna Prodan traieste datorita aparatelor. Asteptam decizia familiei, mai precis a Anemaria care este cea care trebuie sa hotarasca ce se intampla cu mama sa in viitor”, a mai spus asistenta.

