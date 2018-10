Noi detalii ies la iveala! Un martor din dosarul Malaxa: ''Eram sclavi...''

Florin Secureanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O angajata din cadrul departamentului Achizitii si Contabilitate a Spitalului Malaxa, Nicoleta Ciobanu, a dat declaratii in fata judecatorilor despre cum actiona fostul manager, audierea fiind realizata in dosarul in care Florin Secureanu este acuzat de delapidare si luare de mita. Femeia a povestit cum erau incheiate contractele si cum se purta directorul cu subalternii, scrie ziare.com. "Florin Secureanu injura pe toata lumea, indiferent daca era medic, asistent sau daca era vorba de noi. In opinia mea, si medicii semnau tot ce li se punea in fata, tot de frica injuraturilor acestuia. Imi este si rusine sa spun cum vorbea cu directoarea medicala. Murise mama directoarei Carmen Obilisteanu de 3 ...