Noi detalii socante ies la lumina in cazul Elodiei Ghinescu!

Dupa mai bine de 11 ani de la disparitia avocatei Elodia Ghinescu, mama acesteia inca nu poate trece peste pierderea suferita. Cristian Cioaca, sotul Elodiei, se afla momentan in inchisoare, dar Emilia Ghinescu inca nu are parte de liniste! Isi doreste ca fiul Elodiei si a lui Cioaca sa nu mai aiba de-a face vreodata cu fostul politist. „Au mai sustinut reclamantii ca minorul Cioaca Patrick Matei, nascut la data de 20.12.2004, este abuzat emotional, folosit de catre tatal sau Cioaca Cristian, de catre sora acestuia, s-au prezentat articole si fotografii in presa scrisa, respectiv ziarul Ring din datele de 2, 3, 4, 5.07.2013, cu minorul si tatal acestuia, s-a folosit numele sau, de asemenea si pe posturile de televiziune so ...