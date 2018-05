Noi detalii socante in ancheta crimei de la Botosani. Asasinul Petronelei a fost legitimat de un politist la cateva minute dupa a injunghiat-o pe fata. Bogdan Ionel a fost dus luni de dimineata la reconstituire si a refacut filmul unei zile de cosmar.

Adolescentul in varsta de 16 ani a povestit pas cu pas cum a decurs ziua in care a ucis-o pe Petronela Mihalachi, o tanara de 18 ani alaturi de care venise in padurea de langa Cimitirul Pacea, din Botosani, pentru a o fotografia.

E socant ca in apropiere, in cimitir, politistii locali din Botosani au desfasurat o actiune, practic, in momentul crimei la cateva sute de metri fiind multi agenti. Unul dintre ei l-a si oprit in cimitir pe Bpgdan, la doar cateva minute dupa ce o injunghiase de 32 de ori pe fata.

Politistul a remarcat ca baiatul era agitat, avea sange pe haine si o rana la genunchi. L-a legitimat, iar acesta i-a spus ca a cazut in padure si s-a lovit. Politistul i-a sugerat baiatului sa il ajute sa ajunga la spital, dar acesta a refuzat, spunand ca va merge acasa cu taxiul.

Cateva ore mai tarziu a fost ridicat din propria locuinta, unde traia alaturi de sora lui mai mare. Si-a recunoscut fapta si risca sa stea ani buni in spatele gratiilor.

