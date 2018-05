NOI DEZVALUIRI despre ION DOLANESCU, la aproape 10 ani de la moarte! Castiga o AVERE in cateva ore

Ion Dolanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La aproape 10 ani de la moartea marelui cantaret de muzica populara Ion Dolanescu au aparut dezvaluiri incredibile despre modul in care artistul a facut o avere impresionanta. Fiul acestuia, Ionut Dolanescu, a povestit modeul in care tariful la nunti a fost crescut de sapte ori. Daca pretul initial era de 3.000 de lei pentru doua ore, ulterior, tariful a crescut la 20.000 de lei. „Cand ieseam pe strada, oamenii spuneau: „Uite-l pe Dolanescu! Uite-l pe Dolanescu”. Figura tatalui meu a ramas impregnata in constiinta si in sufletul acestui popor. Discurile care se realizau, 500.000 de exemplare, se vindeau in doua-trei zile, apoi se reeditau. La 26 de lei, cat era un disc, daca tat ...