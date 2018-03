Noi dezvaluiri in scandalul Cambridge Analytica

Distribuie Tweet Facebook E-mail Ora de vara 2018. Anual, in ultima duminica a lunii martie, Romania trece la ora de vara. Asadar, se va trece la ora de vara in noaptea de 24 spre 25 martie, iar prin schimbarea orei de la ora de iarna ...

Distribuie Tweet Facebook E-mail Un tip se intoarce acasa beat mort, la trei dimineata. Intra in dormitor si se culca langa sotie. Pana sa adoarma numara picioarele ce ies de sub plapuma. – 1, 2, 3, 4,…5, 6! Dar mai e cineva in patul m ...