Noi dezvaluiri in urma atacului din Noua Zeelanda! Unul dintre atacatori, excursii constante in Europa

Extremistul de dreapta australian care a comis vineri atacurile sangeroase soldate cu 49 de morti in doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, a calatorit in Croatia la sfarsitul lui 2016 si inceputul lui 2017, a declarat o purtatoare de cuvant a politiei, citata de agentia nationala HINA, preluata de AFP, potrivit agerpres.ro. 'Politia are informatii despre miscarile acestei persoane in decembrie 2016 si ianuarie 2017', a declarat purtatoarea de cuvant. Presa croata a relatat sambata ca australianul Brenton Tarrant a vizitat atunci Zagrebul si mai multe orase de pe litoralul adriatic, printre care Zadar, Sibenik si Dubrovnik. Premierul croat Andrej Plenkovic a declarat, la televiziunea na ...