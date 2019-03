Noi dovezi ale abuzurilor DNA! Dan Radu Rusanu a stat in puscarie nevinovat

Dan Radu Rusanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul presedinte al ASF Dan Radu Rusanu a fost achitat de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul ASF-Carpatica, decizia fiind definitiva. Rusanu a trecut prin clipe cumplite din cauza abuzurilor din DNA. Jurnalistul Razvan Dumitrescu a avut un interviu in exclusivitate cu Dan Radu Rusanu, unde acesta a explicat abuzurile din DNA. ”Nu stiu cine plateste in aces caz, dar Statul Roman nu. Desi in codul Penal si in codul de procedura penala este prevazut faptul ca in asemenea situatie cand castigi un proces impotriva statului, unde ar trebui sa platesti despagubiri materiale, morale si altele, asta e doar teoretic. In practica, acest drept al cetateanului, in Romania de azi nu exista. Dup ...