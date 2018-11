Noi etichete la alimente. Pe produse trebuie sa apara tara de provenienta

Dinamo a terminat la egalitate meciul jucat vineri seara, pe teren propriu, cu Gaz Metan Medias, in cadrul etapei cu numarul 16 a Ligii 1.

O imagine impresionanta suprinsa in judetul Sibiu arata ca, in Romania care sarbatoreste in 2018 cu mare fast Centenarul, ar mai fi inca multe de facut pentru binele oamenilor.