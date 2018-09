Noi gafe penibile ale lui Dancila in fata femeilor PSD. A afirmat ca romanii sunt „lucruri”. Ce spune despre greselile de exprimare

In primele sapte luni ale acestui an, in Romania au fost inmatriculate aproape 350 de mii de masini, iar din acest total, doar 21% au fost autoturisme noi, restul fiind masini second hand, potrivit datelor furnizate, la solicitarea MEDIAFAX, de catre Directia Regim Permise si Inmatriculari (DRPCIV).