Noi informatii despre dosarul Revolutiei! Procurorii au facut marele anunt

Procurorii de la Parchetul General, Sectia militara, anunta stadiul Dosarului Revolutiei, mentionand ca audierile vor fi finalizate la finalul lunii noiembrie. De asemenea, procurorii precizeaza ca timp de 2 luni au studiat documentele transmise de SRI. "In cauza cunoscuta generic sub denumirea „Dosarul Revolutiei", procurori militari ai Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus citarea si audierea a 5834 de persoane in calitate de persoane vatamate/parti civile sau succesori ai acestora, fiind audiate pana in prezent aproximativ 4500 dintre acestea (circa 80% dintre persoanele citate). In perioada imediat ...