Noi informatii despre Ionela Prodan. Medicii au stabilit diagnosticul. Ce boala are

Vestea ca Ionela Prodan se afla din nou pe patul de spital a starnit panica, dar si rumoare, zvonurile fiind dintre cele mai alarmante. Noi am aflat adevarul despre starea de sanatate a solistei de muzica populara si diagnosticul stabilit de medici.

Varsta si afectiunile la nivelul sanatatii nu iarta pe nimeni, iar mama Anamariei Prodan s-a confruntat cu mai multe incercari, pe planul acesta, in ultimele luni. Zilele trecute, celebra artista a ajuns din nou pe mainile medicilor, eveniment care a dat nastere unor informatii chiar sumbre. Fapt care a deranjat-o enorm pe Anamaria Prodan, nu de alta, dar nimanui nu-i pica bine zvonurile alarmante, lansate pe seama starii de sanatate a parintelui sau.

Asadar, e un lucru cert. Ionela Prodan trebuie sa mai ramana o perioada la spital, acolo unde medicii ii acorda cea mai buna ingrijire:

Anamaria merge sa o vada in fiecare zi si e optimista ca mama ei isi va reveni. Are aceeasi problema de sanatate pentru care a fost internata si in ianuarie, infectia de la nivelul valvei (n.r. inimii) a revenit. E foarte bine ca se afla la spital, pentru ca urmeaza un tratament precis, iar medicii o pot supraveghea in fiecare clipa. Ana are multe treburi si nu poate sta cu ea acasa, non-stop, deci e mult mai bine ca se afla in spital si ca se bucura de toata atentia. Ar fi exclus ca Ionela Prodan sa fie externata si sa stea singura, a declarant o sursa apropiata familiei, pentru VIVA.

Anamaria Prodan se roaga pentru sanatatea mamei sale

Dupa ce Ionela Prodan a fost internata din nou, Anamariab Prodan s-a ingrijorat vizibil, fapt firesc pentru oricine se confrunta cu acest gen de probleme. Vedeta a fost sa se roage pentru sanatatea mamei sale la mormantul Parintelui Arsenie Boca, dovada fiind fotografiile postate de ea pe contul de Instagram. Vremea rea si zapada nu au fost un impediment pentru ca Ana sa ajunga in Hateg, ca sa se roage pentru starea de sanatate a mamei sale.

