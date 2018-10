Noi INREGISTRARI cu Adrian Țuțuianu! A devoalat SECRETELE pe care le discuta cu Klaus Iohannis: 'Mi-a spus ca ii pare rau'

România TV a difuzat, vineri seara, noi înregistrări cu Adrian Țuțuianu. De data aceasta, liderul PSD a fost înregistrat când vorbea despre Klaus Iohannis

”Am vorbit cu Iohannis de trei ori în CSAT și am avut două discuții în calitate de ministru. Una de aproape două ore, în care eu i-am spus care e situația Armatei și ce avem de făcut. Nu am avut alte discuții în viața mea cu Iohannis. Că sunt omul Serviciilor. Nu am avut în viața mea vreo legătură cu Serviciile.

Domnule președinte, am și eu o întrebare, o curiozitate mai mult personală. Ziceți că ați stat de vorbă cu Iohannis. Vreau să știu și eu dacă omul ăsta înțelege funcția, își dă seama pe ce funcție este?

Deci e un tip pompos. Așa...Când nu-i convine câte ceva e agresiv. Aveți exemplu din spațiul public, când i-a aruncat lu' ăla paltonul că nu i-l scosese la timp.

Eu am stat de vorbă cu el, când am stat o oră și jumătate despre problemele Armatei. Discuția a fost cam așa: M-am dus după vreo 3 săptămâni. Am fost foarte serios. Când m-am dus acolo l-am sunat pe Tudose, că era prim-ministru, trebuia să știe că mă duc la președinte, l-am sunat și pe Dragnea și i-am spus: Vezi că mă duc la președinte să vorbesc despre problemele Armatei, e comandantul forțelor armate.”.

L-am întrebat cât timp are și mi-a spus Domnule ministru, cât timp aveți dumneavoastră. Cât timp aveți dumneavoastră nevoie, că nu mai am altceva în program”.

Atunci eu, în stilul meu, că știți că notez, m-am dus cu un caiet cu 47 de probleme și am discutat o oră și jumătate. După o oră și jumătate mi-a spus așa : ”Domnule ministru, nu eram foarte sigur că sunteți cea mai bună alegere la ministerul Apărării. După discuția de astăzi m-am lămurit că știți ce aveți de făcut. Vă urez succes. Veți sta cât mai mult pe post”.

Și a doua, ultima dată când am avut cu el o discuție a fost prin mesaj. În ziua când mi-am dat demisia mi-a dat un mesaj, mi-a spus Îmi pare rău, puteam să colaborăm bine împreună în interesul țării”. O chestie de genul ăsta.

Și eu i-am spus Și mie îmi pare rău, aș fi vrut să duc la capăt proiectele pe care le-am început”.

Nu am avut în viața mea alte discuții cu el. Nu cred că este la nivelul la care trebuie să fie un președinte responsabil, nici nu cred că e foarte implicat. Și se vede că nu e foarte implicat. Când îți iei concediu în fiecare săptămână nu poți să fii.”, a spus Adrian Țuțuianu în înregistrarea diguzată.