Noi lucrari de intretinere programate de DRDP Iasi in saptamana 29 octombrie - 2 noiembrie

Directia Regionala de Drumuri si Poduri - DRDP Iasi, structura subordonata Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR, are programate in judet o serie de lucrari de intretinere. Astfel, in saptamana 29 octombrie - 2 noiembrie 2018, DRDP Iasi va efectua urmatoarele: DN 28, DN 28A, DN 24 - toaletare zona drum si parcari DN 28, DN 24C - montare indicatoare de iarna DN 28A - reparatii suprafete burdusite, montare parazapezi DN 28 - reparatii pe suprafete intinse, in regie, cu Sectia de Productie a DRDP Iasi DN 28D, DN 24C - lucrari de vopsitorie parapet pietonal DN 24 - pregatirea bazei de dezapezire DN 28B - decolmatare santuri Echipele institutiei pot ...