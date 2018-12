“Noi nu putem ști cum lucreaza cuvantul” / VIDEO

-Există blesteme? – Da! Blestemele sunt cuvinte cu încărcătură negativă şi sunt atribuite lucrării diavolului. Scopul este de a face rău înainte de vreme, peste judecata lui Dumnezeu, celui căruia i-l adresezi. Şi cel mai periculos rămâne blestemul de mamă sau blestemul părinţilor. Se spune la Sfântul Ioan Gură de Aur că blestemul maicilor zdruncină The post “Noi nu putem ști cum lucrează cuvântul” / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.