Noi probleme pentru Arhiepiscopul Teodosie. Frauda cu banii pentru salarii reclamata de DNA

Postul Pastelui, devine tot mai greu pentru Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, dar si pentru ceilalti prelati aflati in conducerea institutiei. O echipa de la Antifrauda a descins vineri la Palatul Arhiepiscopiei. Potrivit unor surse, controlul ar fi pornit, de la o sesizare penala venita de la procurorii DNA, care au suspiciuni privind modul in care sunt cheltuiti banii destinati salariilor. 60 la suta din aceste fonduri provin de la bugetul de stat. Verificarea inspectorilor ANAF este, potrivit unor surse, prima de acest fel in Romania si a pornit de la o sesizare penala,cel mai probabil venita de procurorii anticoruptie. Inspectorii ANAF au descins la Aerhiepiscopia Tomisului. Surse din ...