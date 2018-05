Noi promisiuni ale PSD pentru pensionari. Ce ar urma sa se intample pana 2020 cu pensia

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD Liviu Dragnea si mana lui dreapta, premierul Viorica Dancila, au avut o intalnire cu reprezentantii pensionarilor social-democrati. Seful PSD a facut noi promisiuni pensionarilor si nu s-a ferit sa critice guvernarile de dreapta si partidele de opozitie. „Suntem acuzati mereu ca PSD ar fi partidul pensionarilor. Si daca ar fi asa, ne-ar onora aceasta expresie. Da, este partidul care s-a gandit in permanenta la situatia pensionarilor, dar nu numai. Nu te poti gandi doar la crestere economica, nu te poti gandi doar la cresteri de salarii, care sunt foarte importante si necesare, nu te poti gandi doar la relaxari fiscale pentru mediul de afaceri, foarte necesare, si, in acelasi timp, sa nu te gandest ...