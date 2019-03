Noi taxe pentru romani. Guvernul a facut anuntul

Taxa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reciclarea ii va costa scump pe romani. Incepand cu luna aprilie, pentru orice produs ambalat in sticla vom plati cu 50 de bani mai mult. Exista posibilitatea recuperarii banilor doar daca recipientele vor fi returnate la magazin. Cu alte cuvinte, romanii vor plati taxe noi. Din luna aprilie, pentru orice produs ambalat in sticla vom plati cu 50 de bani mai mult. Cu toate acestea, banii vor putea fi recuperati prin returnarea recipientelor la magazin. Ministerul Mediului propune modificarea legii deseurilor, in conditiile in care Romania recicleaza doar 5% anual. Dintre toate tipurile de ambalaje, sticla se recicleaza cel mai greu. Regimul comunist propovaduia regula celor 3R - recuperare, reconditi ...