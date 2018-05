Noi victime in urma tragediei din Botosani. Colega de apartament a Petronelei face noi dezvaluiri: "Mi-a spus in mesaj ca..."

Florentina, una dintre colegele de apartament ale Petronelei, adolescenta ucisa de un tanar de 17 ani, in padurea Pacea din Botosani, a facut noi dezvaluiri despre ziua in care acesta a fost omorata.

Florentina povestit la Acces Direct ca fix in seara crimei, la ora 19.35, Ionel Bogdan, fotograful suspectat in cazul mortii adolescentei, a contactat-o intreband daca stie ceva de Petronela pentru ca trebuia sa se vada cu ea pentru sedinta foto.

"Ce faci? Stii cumva unde este Petro? Ca incerc sa o sun si nu raspunde. Trebuia sa ne vedem la 6", este mesajul pe care Ionel Bogdan i l-a trimis Florentinei, prietena Petronelei, in seara crimei.

"Petronela m-a sunat la 5.20 si mi-a spus ca se duce in parc, mi-a spus ca se plictiseste si de asta m-a sunat. Eu nu prea am putut sa vorbesc, mi-a spus ca si-a luat haine de schimb si apoi mi-a spus ca mai vorbim ca ea a ajuns in parc. Nu mi-a spus ca vrea sa faca sedinta foto in padure. Cand am ajuns acasa m-a sunat Magda (n.r o alta prietena) si mi-a spus ca a sunat-o. Cand am ajuns acasa am incercat sa sun, dar avea telefonul inchis. Cand am vazut stirea, am vazut ca el mi-a dat mesaj, a incercat sa-l sun, dar nu mi-a rspuns. Mi-a spus in mesaj ca nu da de Petronela. Noi nu aveam nicio legatura cu el, vorbeam cu el doar la sedintele foto la care mergeam cu Petronela", a spus Florentina la "Acces Direct".

