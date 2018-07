Nordul Europei se confrunta cu temperaturi extreme: 30 de grade in Laponia si la cercul polar

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tarile din nordul Europei sunt afectate in ultimele zile de un val neobisnuit de caldura, temperaturile inregistrate situandu-se peste valorile medii obisnuite pentru aceasta perioada, conditii ce amplifica seceta si riscul de incendii, informeaza vineri EFE Claire Nullis, purtator de cuvant al Organizatiei Meteorologice Mondiale, a declarat intr-o conferinta de presa ca temperaturile inregistrate in tarile scandinave au depasit cu pana la zece grade Celsius valorile obisnuite pentru aceasta perioada a anului. “Chiar si la latitudini apropiate de cercul polar temperaturile au depasit in ultimele zile 30 de grade Celsius, ceea ce este destul de extraordinar”, a afirmat Nullis, conform Agerpres. Purtatorul de cuvant a ...