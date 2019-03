Norica Nicolai, ATAC DUR la Rares Bodgan: Talentul de slugoi nu inlocuieste caracterul

Norica Nicolai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a avut o reactie dura la decizia PNL de a deschide lista pentru Parlamentul European cu jurnalistul Rares Bogdan. Norica Nicolai sustine ca selectarea lui Rares Bogdan pentru a deschide lista la PE este o sfidare la adresa membrilor vechi ai PNL. Partidul National Liberal si-a definitivat lista pentru Europarlamentare! Rares Bogdan ocupa prima pozitie "Domnul Blaga are niste merita organizatorice incontestabile. Mi se pare ca in PNL erau suficienti liberali care meritau sa fie pe acest loc. (...) Eu am fost data afara pentru ca m-am opus fuziunii cu PDL. (...) Talentul de slugoi nu inlocuieste caracterul unui politician", a declarat ...