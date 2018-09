Norica Nicolai desființeaza scenariul remanierii lui Tudorel Toader: E unul dintre cei mai performanți miniștri! EXCLUSIV

Nu este niciodată ușor s-o iei de la capăt. Această decizie presupune să spui adio persoanelor și lucrurilor pe care trebuie să le lași în urmă și să pornești la un drum a cărui destinație îți este necunoscută. Poate va trebui s-o iei de la capăt de mai multe ori în decursul vieții tale. Cauzele [ ...

DIICOT face precizări cu privire la cauza penală ce are ca obiect sesizarea formulată de către Ludovic Orban împotriva Vioricăi Dăncilă, prim-ministru al Guvernului României: Prin ordonanţa din data de 27 septembrie 2018 procurorii DIICOT - Structura Centrală au dis ...

Al Ittihad a numit un nou antrenor in cursul zilei de joi, astfel ca numirea lui Victor Piturca la echipa pe care a dat-o in judecata nu este una de actualitate. In realitate, sauditii nici nu l-au dorit pe fostul selectioner.