Norica Nicolai, despre proiectul ALDE: "E un proiect de simplificare pentru ca sunt mai multe probleme care influenteaza accesarea fondurilor europene"

Norica Nicolai a vorbit in aceasta seara despre un proiect important ce vizeaza simplificarea procesului de accesare a fondurilor europene. „Noi avem acum un proiect pe care l-am analizat aproape in totalitate pe toate mecanismele. E un proiect de simplificare pentru ca sunt mai multe probleme care influenteaza accesarea fondurilor europene. Parerea mea este ca sunt foarte multe proiecte, dar oamenii nu mai doresc. E atat de multa birocratie in derularea proiectelor, incat foarte multi dezarmeaza", a declarat, in cadrul unui interviu acordat DCNews, Norica Nicolai, europarlamentar ALDE. „Obsesia micului procuror care vrea sa decida soarta unora o avem de foarte multa vreme. Ma gandesc ...