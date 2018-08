Norica Nicolai, ipoteza incendiara! Violentele de la miting erau programate de mult iar roadele le culeg Iohannis si Ciolos EXCLUSIV

Societatea Tel Drum din Alexandria desfasoara in prezent activitati de constructii in 22 de proiecte contractate, avand o valoare totala de 319 milioane lei, aproximativ 70,8 milioane de euro.

Anda Călin, fosta iubită a lui Liviu Vârciu și femeia care i-a dăruit acestuia cel de-al doilea moștenitor, a trecut zilele trecute prin momente de-a dreptul tensionate. (Console si accesorii gaming) Anastasia Maria, micuța pe care o are cu celebrul artist, a ajuns de urgență la spital. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini și […] The post Fetița lui Vârciu a ajuns de urgență la spital, în timp ce el șprițuia la mare… appeared first on Cancan.ro.