Norica Nicolai, legat de temele propuse de Klaus Iohannis pentru referendum: Propunerile sunt absolut fanteziste

Europarlamentarul Norica Nicolai a reactionat referitor la temele propuse de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru referendumul din 26 mai. Serban Nicolae, despre referendum: Maimutareala lui Klaus Iohannis arata disperare "Nu evalueaz in termen de pozitiv sau negativ cu privire la continutul acestor intrebari. Si pentru noi statul de drept este o prioritate si asta inseamna compatibilizarea cu normele constitutionale. Exista doua decizii ale Curtii Constitutionale, una din 1999 si una din 2011 prin care spune foarte clar ca un referendum care duce la modificarea Constitutiei nu poate urma procedura normala prevazuta la Legea 3, ci are izvorul in Dreptul Constitutional, deci in pre ...