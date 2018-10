Normalitate! Proiectul privind parteneriatul civil, RESPINS de Comisia juridica

Senat 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisia juridica din Senat a dat marti raport de respingere in cazul proiectului legislativ privind parteneriatul civil, initiat de deputatul independent Oana Bizgan, scrie Agerpres. "Uniunile consensuale - cuplurile care aleg sa nu se casatoreasca - prezinta un trend ascendent in ultimii ani, atat la nivel international, cat si national. Convietuirea in afara casatoriei este o stare de fapt ce nu mai poate fi ignorata, fiind necesar sa devina si o stare de drept. (...) Proiectul are ca finalitate oferirea unei protectii juridice pentru cuplurile ce nu doresc sa isi schimbe statutul civil, dar sunt dispuse sa isi oficializeze relatia. Partenerii dintr-o uniune consensuala trebuie sa aiba dreptul la prote ...