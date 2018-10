Norocul este de partea lor in luna octombrie! Aceste zodii primesc multi bani in perioada urmatoare

Horoscop noroc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Daca pentru unele zodii luna octombrie a adus noroc din plin in plan personal, pentru altele a adus noroc de bani. Astfel, cateva zodii vor reusi sa castige sume importante de bani, ceea ce nu va face decat sa le bucure teribil. Gemeni Prima parte a lunii octombrie le va aduce mici probleme financiare, Gemenii vor reusi sa castige o suma importanta de bani, in preajma zilei de 16 octombrie, intrucat Mercur este generos cu acesti nativi. Totusi, este important sa fie cumpatati, deoarece au tendinta sa-i risipeasca fara rost. Vezi si: HOROSCOP. Cum iubesc zodiile Sagetator Imprumuturile pe care le-ai acordat in ultima perioada vor fi recuperate in aceasta luna, fapt pentru care ...