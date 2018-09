Norocul nu e deloc de partea lor! Aceste zodii vor suferi in luna octombrie

Horoscop 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luna octombrie se apropie cu pasi repezi, dar nu aduce vesti bune pentru mai multe zodii, care vor pierde controlul in viata sentimentala si vor suferi teribil. Rac Persoanele nascute in zodia Rac traverseaza o perioada dificila in viata, ceea ce se reflecta, evident, si in viata personala. In luna octombrie care se apropie, ei se simt mai singuri ca niciodata, iar in prima parte a lunii, ei vor avea niste discutii cu partenerul de viata, motiv pentru care vor lua o decizie drastica. Probleme vor fi, de asemenea, si in familie, motiv pentru care trebuie sa fie puternici si sa depaseasca momentele grele. Vezi si: Horoscop Mihai Voropchievici. Ce spun runele pentru saptamana aceasta Scorpion L ...