Nou BILANȚ al incendiilor din Grecia: Numarul morților a ajuns la 91

Declaratia de razboi a PSD. Nu doar masina suedeza trebuie eliminata Stirea despre intocmirea unui dosar penal pe numele propietarului masinii cu numar de inmatriculare suedez dedicat PSD-ului are semnificatii multiple, indiferent daca e adevarata sau nu, (pentru ca inca nu e pe deplin clar daca e chiar asa), deci daca reprezinta o reala represiune sau doar amenintar ...

Dancila, Daea, Vasilescu si Dan se vor afla 6 luni la carma UE. Valorificam o sansa unica sau ne facem de ras? Interviu Vi-l imaginati pe Petre Daea stand in capul mesei la dezbaterile privind viitorul politicii agricole comune in UE? Pe Lia Olguta Vasilescu batand cu pumnul in masa pentru drepturile romanilor din Marea Britanie sau pe Viorica Dancila dand un telefon la Berlin pentru deblocarea unor negocieri? Nu rad ...

Cum s-a construit (pe pamant) monumentul care vorbește despre eroismul in aer– ep. 1 Monumentul Eroilor Aerului, din Piața Aviatorilor din București, are o istorie interesantă și plină de peripeții care începe acum circa 100 de ani. După participarea aeriană a României la primul război mondial, regele Carol și mai mulți politicieni de vârf liberali, precum și capi ai armatei, s-au luptat timp de 10 ani pentru construirea, încentrul

Jandarmii au identificat cinci persoane care au folosit materiale pirotehnice pe Arena Nationala, la meciul FCSB - Dinamo Jandarmeria Capitalei a identificat, în urma partidei de fotbal dintre FCSB şi FC Dinamo Bucureşti de pe Arena Naţională, cinci persoane care au folosit materiale pirotehnice, fiindu-le întocmite actele de sesizare în vederea cercetării penale. "În urma partidei de fotbal dintre FCSB şi FC Dinamo ...

Italia: Berlusconi furios dupa desemnarea unui 'suveranist' la conducerea televiziunii publice Desemnarea unui suveranist la conducerea Rai, grupul audiovizual public italian, a provocat duminică furia magnatului media Silvio Berlusconi, în măsură să i se opună cu prilejul votului în comisia parlamentară, relatează AFP. Mişcarea 5 Stele (M5S, antisistem) şi Liga (extremă dreaptă), la puter ...

Guvernul Dancila pregatește o noua mutare: Ce TAXA va introduce și cine o va plati Codul Fiscal urmează să fie modificat pentru a introduce o nouă taxă. Este vorba despre un proiect de lege susținut de Ministerul Finanțelor. Acesta a fost adoptat la sfârșitul lunii aprilie de către senatori și urmează să primească și votul decisiv al Camerei Deputaților. În acest sens, Guvernul Dă ...

Drama capitanului "naționalei" lui Contra. Parinții lui Chiricheș au divorțat, apoi… Evoluția spectaculoasă a lui Vlad Chiricheș la Pandurii Târgu Jiu, în 2011, l-a adus în atenția echipei naționale. Și a făcut pasul! Ulterior, Vlad s-a transferat la Steaua, apoi a luat drumul străinătății, unde joacă și astăzi. Dar puțini știu că fundașul a fost aproape de a-și rata cariera, dacă mama lui

Killerul basarabean este terorizat in penitenciarul de la Tulcea! Motivul… Condamnat la 21 de ani și opt luni de închisoare după ce a comis atentatul din cartierul Vitan, moldoveanul Vitalie Proca ar plăti acum, după gratii, cu vârf și îndesat! Potrivit surselor CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, el ar fi bătut și amenințat cu moartea de deținuți, chiar sub ochii celor care l-au angajat

L-am filmat la plaja pe celebrul "Piedone"! Cum arata la bustul gol dupa ce a slabit teribil Cristian Popescu Piedone a profitat din plin de sezonul estival, mergând pe litoralul românesc să se relaxeze și să prindă puțină culoare. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, l-a întâlnit pe fostul primar în timp ce se bronza pe o plajă din Mamaia.