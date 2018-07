Nou medicament pentru bolnavii de SIDA - Este mai simplu și la fel de eficient ca terapiile clasice

Un nou tratament anti-HIV produs de compania farmaceutică GlaxoSmithKline (GSK) s-a dovedit a fi la fel de eficient ca terapia tradițională, care implică un cocteil din trei medicamente, chiar și în cazul unor persoane care prezintă în organism niveluri ridicate ale virusului care provoacă SIDA, conform mediafax.ro.

Este vorba de combinația experimentală de dolutegravir și lamivudină, cunoscută și ca "3TC", care, în urma testelor clinice, s-a dovedit la fel de eficientă ca tripla terapie standard anti-HIV produsă de compania rivală Gilead Sciences, potrivit Reuters.

Rezultatele testelor clinice - cunoscute ca studiile GEMINI, coordonate de cercetătorul argentinian Pedro Cahn - au fost dezvăluite la International AIDS Conference, o conferință pe tema SIDA care are loc în perioada 23 - 27 iulie, în Olanda, la Amsterdam.

La studii, care au durat 48 de săptămâni, au participat 1.400 de pacienți. Cercetătorii au stabilit că nivelul de control al virusului în cazul pacienților cărora li s-a administrat dolutegravir și lamivudină a fost de 91%, față de 93% în cazul bolnavilor care au primit tripla terapie standard. Din punct de vedere statistic, diferența nu este semnificativă, spun specialiștii.

România, sub ape - Inundațiile au făcut ravagii în 34 de localităţi din 17 judeţe, în ultimele 24 de ore / FOTO

Rata de eșec sau incapacitatea de a controla virusul imunodeficienței umane a fost de până în 1% în toate grupurile de voluntari și niciun pacient nu a dezvoltat rezistență la medicamente.

Și mai mult decât atât, rezultatele au fost semnificative indiferent de nivelul virusului în organism.

"Este o nouă opțiune de tratament", a spus Cahn. "Principalul motiv pentru care facem acest lucru este pentru a scădea povara reprezentată de medicamente în cazul pacienților care primesc tratament pe viață", a mai spus cercetătorul.

Compania GSK este convinsă că va înregistra o creștere a vânzărilor, având în vedere că tratamentul pe care îl produce are mai puține efecte adverse potențiale. De asemenea, tratamentul ar fi mai ieftin, mai ales că lamivudina se află pe lista medicamentelor generice.

ViiV Healthcare, compania specializată în tratamentul infecției cu HIV deținută de GSK, are ca scop să depășească Gilead pe piața medicamentelor de gen, care generează anual 26 de miliarde de dolari, până la mijlocul anilor 2020. În prezent, Gilead are o cotă de piață de 52%, față de 22% cât are GSK.

Aproape jumătate dintre purtătorii de HIV din America de Nord și Europa (considerate cele mai profitabile piețe în domeniu) au în prezent peste 50 de ani și sunt vulnerabili la efectele adverse ale medicamentelor care îi țin în viață, tolerabilitatea unui tratament fiind considerată un element mai important decât în trecut.

Problema cheie rămâne eficacitatea pe termen lung a tratamentului, având în vedere că pacienții îl vor primi mai multe decenii. Din acest motiv, unii specialiști au spus că ar vrea să vadă rezultatele unor studii care să se desfășoare pe minimum doi-trei ani.

De asemenea, specialiștii investighează dacă dolutegravirul nu este cumva asociat cu defecte congenitale, deși nu există dovezi în acest moment privind această conexiune.

Schimbare MAJORĂ: ANAF nu mai trimite scrisori acasă. Ce se întâmplă de la 1 septembrie

ViiV, în care dețin acțiuni și Pfizer și Shionogi, vrea să solicite autorizarea tratamentului spre sfârșitul anului.

GSK mai produce un tratament anti-HIV format din două medicamente - dolutegravir și rilpivirină -, aflat și el în teste.

De când primul antiretroviral HIV a fost autorizat de Autoritatea americană a medicamentelor (Food and Drug Administration/ FDA), în urmă cu 27 de ani, aceste tratamente au cunoscut o eficienţă tot mai mare, iar efectele secundare ale lor au scăzut considerabil.

În plus, accesul populaţiei la antiretrovirale a determinat o scădere drastică a numărului de infecţii şi de decese cauzate de SIDA.

În iulie 2012, FDA a aprobat lansarea pe piaţă a Truvada, produs de Gilead Sciences, primul medicament cu rol de prevenţie contra SIDA destinat persoanelor din categoriile de risc.

Potrivit ONUSIDA, în 2017, pe plan mondial existau 36,9 milioane de persoane infectate cu HIV. Anul trecut, 1,8 milioane de persoane au fost infectate.