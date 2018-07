Nou promovata Dunarea Calarasi a invins FC Viitorul la Ovidiu!: Gica Hagi - Nu a fost ziua noastra

Am dominat tot meciul, dar ne-am lovit de aceleași probleme în ofensivă ca în disputa cu echipa luxemburgheză din Europa League. Jucătorii nu sunt limpezi, nu au soluția. Iar când nu vezi poarta, e greu să marchezi, chiar dacă aducem foarte bine mingea în față. În momentul de față, nu suntem lucizi. Se vede ușor că nu avem realizări în ultimii 30 de metri. E un început cu stângul, analizăm și mergem înainte. De abia a început sezonul. Jucăm din trei în trei zile, dar trebuie să o facem, nu trebuie să ne lamentăm. E un moment mai dificil pentru noi, întrucât nu ne așteptam să pierdem. Nu avem probleme în ce privește construcția și circulația mingii, ci la combinații și la finalizare, acolo suferim puțin. Sper ca jucătorii să se liniștească și ușor-ușor să aibă și reușite, să le revină încrederea. Am luat unele decizii în ce privește componența formației, nu știu dacă au fost bune sau nu, am făcut schimbări la pauză, am încercat. Va fi un an greu, sperăm să ne revenim. Jucătorii noștri nu au fost cu gândul și la meciul cu Vitesse, ați văzut că și-au dorit. Nu am ce să le reproșez din punctul de vedere al atitudinii. Din păcate, nu am avut luciditae în ultimii 30 de metri, unde trebuie să fii iute și să ai soluții. Am avut și ghinion la șutul lui Voduț (n.r. bară), penalty ratat... N-a fost ziua noastră. Hai s-o luăm și așa. Nu contează că Dunărea s-a apărat pe două linii. Trebuia să ne descurcăm. A căzut și nocturna. Asta e, n-ai ce să-I faci. Vremea e schimbătoare de la oră la oră la Constanța, eram pregătiți, a spus Hagi la Digi Sport.