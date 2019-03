Noua conducere a TAROM va anula mai multe curse neperformante. Despre ce curse este vorba si ce a declarat ministrul Transporturilor

"La 23 martie 2019, adică ieri, compania avea un disponibil de lichidităţi, adică nişte sume de bani pentru a veni şi a ajuta compania dacă existau probleme, de 9,273 milioane de dolari. La 1 octombrie 2017, când Wolff a preluat conducerea companiei, în acest cont erau cu 77,468 de milioane de dolari, deci vedem o diferenţă într-un an şi patru luni de 58 de milioane de dolari. La această diferenţă am identificat încă 20 de milioane de lei plăţi restante la zi pe care TAROM trebuie să le plătească în următoarea perioadă. Aştept raportul corpului de control să vedem pe ce s-au cheltuit aceşti bani", a adăugat Cuc.

"Consider că un gest corect faţă de angajaţi TAROM, faţă de opinia publică şi faţă de toţi pasagerii companiei noastre este să anunţ, public, finalul mandatului meu în funcţia de director general al companiei naţionale TAROM. La un an şi patru luni de la preluarea conducerii companiei, încep prin a mulţumi tuturor angajaţilor TAROM, care prin muncă şi dedicare au reuşit să inverseze trendul descendent în care ne aflam în 2017. Aceleaşi mulţumiri le transmit reprezentanţilor presei, fără de care nu am fi reuşit să comunicăm transparent şi clar cu românii, de multe ori în situaţii limită, în care informaţia corectă contează enorm", a afirmat Wolf, într-o declaraţie de presă.