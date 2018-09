Noua lege a pensiilor, CONTESTATA : 'Un cadou electoral care va genera dereglari in economie, fiind ca o bomba cu ceas'

Creșterea pensiilor cu 61% în anul 2020 este „un cadou electoral care va genera dereglări în economie, fiind ca o bombă cu ceas”, a declarat luni Ovidiu Nicolescu, președinte de onoare al Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România - CNIPMMR, scrie Mediafax.

„În anul 2020, pentru că urmează alegeri și pentru că se vor voturile celor 4 milioane și ceva de pensionari, li se face un cadou electoral imens necorelat cu realitățile economice - de producție, de productivitate, de import, monetare și se dă peste cap toată economia națională”, a declarat în cadrul unei conferințe de presă reprezentantul Consiliului.

„Dacă această lege se aplică, în anul 2020 o să avem un puseu inflaționist de minim 15%, vom avea o creștere a deficitului balanței de plăți în jur de 5 miliarde de euro, or să se deterioreze criteriile de convergență și nu o să putem să mai intrăm în zona euro - încă nu știu câți ani după ce se vor reface și dacă se vor putea reface - și nu vor fi respectate corelațiile macroeconomice”, a spus liderul patronal.

Ovidiu Nicolaescu a mai precizat că „legea subminează stabilitatea economiei românești”, deoarece „creșterea de 61% într-un an (la 1.777 de lei), raportat la valoarea cuantumului punctului de pensie de la 1 iulie 2018 (1.100 de lei) nu este sustenabilă”.

„Această creștere masivă într-un an va determina patru deteriorări fantastice ale economiei românești, va determina un puseu inflaționist, când crește ceva cu 60 și ceva la sută într-un an, atunci avem de-a face cu o inflație majoră. După aprecierile mele, vom avea o inflație de cel puțin 15%, deci este ceva ce în România nu am avut-o de peste 10 ani”, a declarat Ovidiu Nicolescu.

Potrivit reprezentantului CNIPMMR, un alt efect este acela că se va amplifica deficitul balanței comerciale, deoarece pe piață vor intra zeci de miliarde într-un consum pentru care România nu are producție.

„România este cel mai mare importator de produse agricole din toată Uniunea Europeană. În acel an, vom avea un deficit de comerț extrerior dublu, vom avea cel putin 4-5 miliarde în plus față de anii anteriori, iar din cauza acestor elemente se va deteriora stabilitatea economică, fapt ce va îndepărta România de la zona euro”, menționează sursa citată.

„Noi avem un calcul din care se arată veniturile la bugetul statului și sumele imense de deficit la care vom ajunge. Spre exemplu: am făcut un calclul că în anul 2021 deficitul la bugetul de pensii va fi de 30 de miliarde de lei. Asta înseamnă 7 miliarde de euro. De unde va lua România acești bani?”

Noul proiect de lege al pensiilor a fost pus în dezbatere publică de către ministerul Muncii, urmând să intre în Parlament pentru procedura parlamentară. Noul proiect al Legii Pensiilor prevede, printre altele, o modificare în ceea ce priveşte Pilonul II, potrivit ministrului Muncii. Este vorba de un comision de 0,5 % pe care Casa de Pensii îl va încasa din comisionul de virament de 2,5% perceput de companiile care administrează acest sistem. Proiectul prevede un calcul al pensiei minime în funcţie de vechime. Astfel, pensionarii cu vechime minimum 15 ani vor încasa 45% din salariul minim brut, în timp ce pensionarii cu vechime între 10 şi 15 ani vor primi 40% din salariul minim brut.