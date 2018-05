Noua lege a pensiilor e aproape gata. Toti pensionarii, afectati. Vezi cui ii scade acum pensia

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a oferit noi detalii despre Legea pensiilor, proiect care, potrivit demnitarului, ar fi finalizat.

"Noi am finalizat legea. Nu mai vreau sa vorbesc despre aceasta lege, pana cand aceasta va fi urcata pe site. Ea va iesi destul de repede, pentru ca suntem pe final cu simularile. Vreau sa ma consult cu cat mai multa lume care stie despre ce vorbeste. Legea pensiilor nu este usoara. Noi am vrut sa nu ne mai grabim, noi am avut-o gata de la 1 octombrie. Nivelul de asteptare este urias. Legea este trecuta ca prioritate de Guvern pe agenda noastra”, spune Olguta Vasilescu.

Si premierul Viorica Dancila a anuntat, la Romania TV, ca proiectul de lege este aproape finalizat si va fi adoptat pana la finalul acestei sesiuni parlamentare, asa cum este prevazut in programul de guvernare. Potrivit premierului, se va merge pe principiul “pensie egala” pentru “munca egala”, iar veniturile din sporuri vor fi incluse in pensie.

Seful Executivului a precizat ca vor exista cresteri de pensii incepand cu 1 iulie, anul acesta, prin cresterea punctului de pensie de la 1.000 la 1.100 de lei.

”Vom creste pensia minima de la 520 de lei la 640 de lei. Asa cum am avut o programare a cresterii salariilor, avem o programare si a cresterii pensiilor. Astfel, in 2019 punctul de pensie va ajunge la 1.265 de lei, iar in 2020 punctul de pensie va ajunge la 1.775 de lei”, a precizat Dancila.

Guvernul ia in calcul sa introduca in calculul pensiei toate categoriile de venituri obtinute de salariati inainte de anul 2001, precum prime, sporuri si veniturile suplimentare obtinute prin „acord global". Coalitia de guvernare tine la sertar proiectul de lege.

Incepand cu data de 1 iulie, punctul de pensie va creste de la 1.000 la 1.100 de lei. Tot de la 1 iulie, pensia minima va creste de la 520 la 640 de lei. Potrivit premierului Viorica Dancila, aceste majorari sunt „batute in cuie". De asemenea, in 2019 punctul de pensie va fi majorat la 1.265 de lei, urmand ca valoarea punctului de pensie sa ajunga in anul 2020 la 1.775 de lei, in timp ce pensia minima va ajunge la 775 de lei in anul 2020.

Scenarii

In rest, coalitia de guvernare tine la secret schimbarile pe care vrea sa le aduca prin legea pensiilor, cu toate ca in Guvern s-au scris deja 3 variante ale proiectului, disponibile inca din luna octombrie a anului trecut. Actualul Guvern si-a asumat schimbarea legislatiei pensiilor pana la finalul acestui an, termenul fiind deja depasit. Pana acum, nicio varianta nu a fost facuta publica.

O varianta luata in calcul de guvernanti, in viitoarea lege a pensiilor, este ca persoanele care nu au cotizat la pensie minimum 10 ani vor avea „statut de asistat social", vor avea o „legislatie proprie" si vor incasa pensia minima garantata in valoare de 520 de lei in acest moment, potrivit ministrului Muncii. De asemenea, pensia minima nu va creste in acelasi ritm cu pensia pe care o primeste o persoana cu stagiu de cotizare de peste 10 ani. Mai exact, pensia minima nu va creste odata cu punctul de pensie, ci doar „atunci cand statul va considera ca este necesar sa mareasca aceste indemnizatii minime", potrivit ministrului.

Varsta

Guvernul a mai decis, de principiu, sa ignore tendinta europeana de crestere a varstei standard de pensionare si a decis ca aceasta va ramane neschimbata in viitoarea lege a pensiilor: 65 de ani pentru barbati si 63 de ani pentru femei. In plus, femeile cu trei copii se vor putea pensiona cu 6 ani mai devreme, potrivit unei variante luate in calcul de Guvern.

Venituri

Viitorul act normativ va permite „cumulul pensiei cu veniturile de natura profesionala", potrivit liderului PSD Liviu Dragnea, insa nu este limpede in acest moment daca se va permite cumulul pensiei cu salariu de la stat sau de la privat. In calculul pensiei vor fi incluse „veniturile totale obtinute inainte de aprilie 2001" si care in prezent nu sunt in totalitate luate in calcul, precum toate primele, sporurile, si banii suplimentari primiti „in acord" de salariati inainte de 1989.

Recalculare

Premierul Viorica Dancila a anuntat ca legea pensiilor urmeaza principiul „la munca egala sa avem pensie egala". „Nu mai trebuie sa existe niciun fel de diferentiere intre oameni care au avut aceeasi meserie, care au acelasi stagiu de cotizare, care au aceeasi varsta de pensionare doar ca au iesit la pensie in ani diferiti si, in aceste conditii, s-au trezit si cu pensii diferite", a spus si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

Legea pensiilor ar fi trebuit sa ajunga iarna trecuta in Parlament, dar liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au decis sa amane procesul. Tariceanu a explicat anul trecut, in octombrie, ca legea este „extrem de complicata", cu masuri „de o amplitudine fara precedent", motiv pentru care trebuie analizate milioane de dosare pentru a evalua impactul legii. „Niciunul dintre noi nu stia, nu avea dimensiunea grozaviei din interiorul sistemului de pensii din Romania, absolut nimeni", a adaugat Dragnea.

