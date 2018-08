Noua rectificare bugetara la Primaria Capitalei, a doua in mai putin de o luna: Spitalele si institutiile culturale primesc mai multi bani

Consilierii generali vor supune votului in sedinta de joia viitoare o noua rectificare bugetara, a doua in mai putin de o luna. Prin aceasta rectificare vor fi alocati 26 de milioane de lei in plus la spitalele din administrarea Primariei Capitalei si peste 4 milioane de lei la institutiile culturale, dintre care peste 900.000 de lei vor merge la Teatrul Tandarica pentru evenimentele organizate cu ocazia Centenarului.