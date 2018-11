Noua taxa auto. Cand intra in vigoare

taxa auto google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul are in vedere o noua taxa auto, iar la Ministerul Mediului au loc consultari in cadrul unui grup de lucru din care fac parte cele mai importante intitutii ale statului. Gratiela Gavrilescu a declarat ca nu este vorba efectiv de o taxa. Atfel spus, aceasta va fi atasata unui impozit existent deja. Ministrul a explicat ca este vorba despre "contributii defalcate care sa duca cu gandul la poluare". Sumele de plata vor fi in functie de poluarea pe care vehiculul o produce. Sursele sustin ca in acest moment sunt in lucru cateva variante. Acestea prevad ca plata acestei sume se va putea face atunci cand proprietarii masinilor isi fac ITP-ul ori la plata impozitului vehiculului. Sur ...