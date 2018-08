Noul actionar al Rapidului, vesti importante pentru suporter: Ce planuri are pentru urmatorul sezon

Noul acţionar al FC Rapid, Victor Angelescu, care a cumpărat 40 la sută din acţiunile clubului, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că nu se aşteaptă deocamdată să câştige bani de pe urma investiţiei şi că bugetul echipei pentru Liga a III- a va fi de un milion de euro, transmite news.ro.

Angelescu a precizat că el va fi unul dintre acţionarii Rapidului, urmând a fi vândute şi pachete de 10 şi 20 de procente.

“Am venit să anunţ că negocierile pentru preluarea a 40 la sută dintre acţiuni s-au încheiat acum o săptămână, am semnat şi oficial deţin 40 la sută din acţiuni. Am găsit o echipă foarte frumoasă, sudată. Am reuşit să creăm o echipă cât de cât competitivă pentru Liga a III-a şi ne-am organizat şi la echipa de copii şi juniori. Eu ştiu că am venit un club mare, e presiune pe oricine şi ştim că avem ceva de demonstrat. Eu trebuie să asigur suport Rapidului şi să-l ducem acolo unde îi este locul. Ştiu că presiune va exista, sunt mândru că am ajuns la Rapid şi sper că la anul să fim în Liga a II-a, iar peste un an acolo unde ne e locul, să ne batem la play-off. Discuţii cu Rapidul au existat de acum şase luni, Daniel Niculae m-a contactat. Am rămas impresionat de meciul cu CSA Steaua, nu cred că există galerie mai frumoasă ca a Rapidului, de departe cea mai frumoasă. Mi-am dat seama că Rapidul nu se poate refuza şi i-am spus lui Nico că m-am decis. Daniel Niculae din păcate nu mai este la Rapid, dar noi îl aşteptăm alături de noi. Eu regret că a plecat, are uşa deschisă oricând la noi. Funcţia de preşedinte este suspendată şi îl aşteptăm să revină alături de noi. La Liga a III-a sigur nu se câştigă bani, dar eu cred că este o oportunitate. Să ne uităm la cluburile din afară unde se câştigă destul de bine. E o investiţie, vreau să ajungem cât mai departe. Marca este pe numele clubului, a fost achiziţionată. Bugetul pentru Liga a III-a este de un milion de euro, cred că destul de bun. Avem obiectiv clar promovarea, nici nu se gândim la altceva. Eu am 40 la sută din club şi se negociază şi cu alţi acţionari. Eu voi avea cele mai multe procente, sunt pachete de câte 10 şi 20 la sută”, a declarat Angelescu.

Manager al echipei va fi fiul fostului rapidist Nicolae Manea, impresarul Florin Manea: “Pentru mine e o zi specială, toată lumea ştie ce a însemnat tatăl meu pentru clubul acesta. Va fi un drum greu. Sunt bucuros că sunt înconjurat de oameni cu care mă cunosc. Cei noi care au venit vor fi încojuraţi de dragoste, nici George Copos nu era rapidist când a venit. Victor Angelescu pune mare preţ pe valorile Rapidului, sperăm ca el să ne asigure linişte şi noi să muncim spre binele Rapidului.

Daniel Pancu va activa în cadrul clubului ca director sportiv şi spune că va mai juca doar dacă va fi nevoie, câteva minute. “Am pornit acum un an un proiect la Primăria Sectorului 1. Am avut probleme pentru jumătate de an. Pe Victor îl cunosc de puţină vreme, sper să-şi ducă la bun sfârşit planurile alături de noi. Eu mă voi axa mai mult pe partea tehnică, nu cred că voi mai juca, poate foarte puţin. Are cine să joace. Rapidul are nevoie de jucători tineri”, a spus Pancu.

Antrenorul Constantin Schumacher e convins că va avea un an greu în Liga a III-a, dar crede că poate să-şi atingă obiectivul, promovarea: “Sunt bucuros că am avut un an excelent, că am adus atâţia oameni la stadion, sperăm ca aceşti oameni să fie în continuare alături de noi. Toată lumea ne vede deja în Liga a II-a dar ştiu că vom avea un an foarte greu. Am echipă bună, sunt mulţumit de jucători şi sper că ne vom putea atinge obiectivul”.

După intrarea Stadionului Giuleşti în reconstrucţie, echipa va evolua pe arena din Regie.