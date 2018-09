Noul director general al Carrefour Romania este Jean Richard De Latour

Retailerul Carrefour a anunţat miercuri că Jean Richard De Latour a fost numit director general al Carrefour România, începând cu luna august a acestui an. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Jean Richard De Latour şi-a început cariera în cadrul Grupului Carrefour în 2013, ca director Studii, Inovaţie şi Afaceri Publice, urmând ca în 2014 să fie numit director de cabinet al preşedintelui director general al Grupului Carrefour, poziţie pe care a ocupat-o timp de doi ani. Anterior, a lucrat timp de cinci ani în cadrul Ministerului de Economie şi Finanţe din Franţa. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); În 2016, şi-a extins expertiza şi s-a alăturat zonei operaţionale, coordonând reţeaua de hipermarketuri din Paris. Un an mai târziu a fost numit director operaţional Hipermarket Bassin Grand Nord, Franţa, o regiune care reuneşte 53 de hipermarketuri. Este absolvent al Şcolii Naţionale de Administraţie şi titular al unui Master în Afaceri Publice al Sciences Po. Jean Richard De Latour va lucra cu o echipă formată din şase membri ai board-ului executiv şi care vor coordona mai multe arii: Cătălin Samara (Marketing, Digitalizare, E-commerce şi IT, Servicii client şi Procese omnichannel), Luminiţa Iacob (Achiziţii şi Supply Chain), Anca Damour (Corporate Affairs, Real Estate, Legal, CSR şi Comunicare externă), Tareck Ouaibi (Operaţional), Jean-Paul Denis (Financiar) şi Ana Krasovschi (Resurse Umane). În România, grupul Carrefour are 320 de magazine. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie ...