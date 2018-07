Noul manager de la Maternitatea Elena Doamna din Iasi, in direct la BZI LIVE. Medicul Razvan Socolov va face un anunt foarte important pentru paciente

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 9 iulie 2018, in studioul BZI LIVE vine conf. dr. Razvan Socolov, noul manager al Maternitatii Elena Doamna din Iasi. Invitatul moderatoarei Roxana Caraiman de la ora 13.00 va face un anunt important atat pentru personalul medical din unitatea medicala, cat si pentru paciente. De asemenea, actualul manager, fost director medical in urma cu cativa ani la maternitata respectiva, va confirma daca unitatea medicala va trece in subordinea celei mai mari maternitati din tara, Cuza Voda din Iasi. De cativa ani exista astfel de discutii, dar parerile medicilor si celor care ar trebui sa isi dea acordul sunt impartite. Pacientele care se adreseaza Maternitatii Elena Doamna din Iasi vor afla de la conf. dr. Razvan Socolov ultimele nou ...